Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал з Луценком. Результати конкурсу до Верховного суду

У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 22:00 – Генпрокурор Юрій Луценко наговорив на цілий дипломатичний скандал з головним партнером і захисником України – Сполученими Штатами. В інтерв'ю американському виданню він звинуватив посла Марі Йованович в тиску на Генпрокуратуру. Завершився останній етап конкурсу до Верховного суду. А Вища рада правосуддя вже затвердила список переможців.

Також у випуску: Незабаром завершать друкувати бюлетені до президентських виборів. У Києві неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус збив людей на пішохідному переході. Троє українських військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів.