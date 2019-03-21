Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал з Луценком. Результати конкурсу до Верховного суду
У підсумковому випуску новин за 21 березня станом на 22:00 – Генпрокурор Юрій Луценко наговорив на цілий дипломатичний скандал з головним партнером і захисником України – Сполученими Штатами. В інтерв'ю американському виданню він звинуватив посла Марі Йованович в тиску на Генпрокуратуру. Завершився останній етап конкурсу до Верховного суду. А Вища рада правосуддя вже затвердила список переможців.
Також у випуску:
Незабаром завершать друкувати бюлетені до президентських виборів.
У Києві неподалік метро "Дорогожичі" громадський автобус збив людей на пішохідному переході.
Троє українських військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів.
Джерело: 24 Канал
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