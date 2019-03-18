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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Смертельна стрілянина в Нідерландах. Смерть від кору

      Випуск новин 60 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 22:00 – посеред білого дня у голландському Утрехті озброєний чоловік відкрив вогонь по трамваю. Внаслідок стрілянини троє людей загинуло, ще дев'ятеро поранено. На Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка. Батьки повідомили, що дитина не мала щеплення, хоча і мала довідку про вакцинацію.

      Також у випуску:

      Рада Європи проведе засідання щодо анексії Криму.

      Як проголосувати на президентських виборах.

      На Сумщині від кору постраждала вагітна жінка.

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      Теги: Випуск новин Жертви Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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