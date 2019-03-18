Підсумковий випуск новин за 22:00: Смертельна стрілянина в Нідерландах. Смерть від кору
У підсумковому випуску новин за 18 березня станом на 22:00 – посеред білого дня у голландському Утрехті озброєний чоловік відкрив вогонь по трамваю. Внаслідок стрілянини троє людей загинуло, ще дев'ятеро поранено. На Рівненщині від кору померла 9-річна дівчинка. Батьки повідомили, що дитина не мала щеплення, хоча і мала довідку про вакцинацію.
Також у випуску:
Рада Європи проведе засідання щодо анексії Криму.
Як проголосувати на президентських виборах.
На Сумщині від кору постраждала вагітна жінка.
Джерело: 24 канал
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