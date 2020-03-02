Підсумковий випуск новин за 22:00: Справа проти Нафтогазу. Нові правила в'їзду до Росії

У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 22:00 – Антимонопольний комітет порушив справу проти Нафтогазу. Компанію звинувачують у завищенні ціни для населення починаючи ще з 2018 року. Відучора почали діяли нові правила в’їзду до Росії. Раніше перетнути кордон можна було з внутрішнім паспортом, відтепер – лише із закордонним.

Також у випуску: На Львівщині цілий день шукають убивцю, який вчора застрелив 22-річну дівчину та поранив випадкового свідка злочину. Вже цього тижня народні депутати візьмуться за переформатування Кабінету міністрів. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що міряти температуру подорожувальникам неефективно. Це не допоможе стримати коронавірус.