Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт на Лондонському мосту. Онищенко повертається в Україну
У підсумковому випуску новин за 29 листопада станом на 22:00 – заблокований міст через Темзу та гелікоптер правоохоронців у небі над Лондоном. У середмісті чоловік з ножем напав на перехожих. Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Про це він повідомив журналістам.
Також у випуску:
У минулому журналістка, а нині депутатка від президентської партії Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова з поваги до інституту президентства".
Поліцейські Києва серйозно взялися за порушників, які люблять їхати смугою для громадського транспорту.
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