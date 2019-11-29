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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт на Лондонському мосту. Онищенко повертається в Україну

      Випуск новин 78 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 29 листопада станом на 22:00 – заблокований міст через Темзу та гелікоптер правоохоронців у небі над Лондоном. У середмісті чоловік з ножем напав на перехожих. Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Про це він повідомив журналістам.

      Також у випуску:

      У минулому журналістка, а нині депутатка від президентської партії Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що в Україні час "приглушити свободу слова з поваги до інституту президентства".

      Поліцейські Києва серйозно взялися за порушників, які люблять їхати смугою для громадського транспорту.

      В Одесі працівники медінституту вийшли на акцію протесту.

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      Теги: Новини України Випуск новин Олександр Онищенко Лондон
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