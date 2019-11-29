Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт на Лондонському мосту. Онищенко повертається в Україну

У підсумковому випуску новин за 29 листопада станом на 22:00 – заблокований міст через Темзу та гелікоптер правоохоронців у небі над Лондоном. У середмісті чоловік з ножем напав на перехожих. Скандальний нардеп-утікач Олександр Онищенко повертається в Україну. Про це він повідомив журналістам.

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