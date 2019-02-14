Підсумковий випуск новин за 22:00: Український храм у Росії. Рейтинги кандидатів у президенти

У підсумковому випуску новин за 14 лютого станом на 22:00 – поки в Україні Православна церква Московського патріархату має десятки тисяч храмів, у Росії діє, лише один храм Православної церкви України. Розташований він у Ногінську. Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив нові рейтинги кандидатів у президенти за лютий 2019 року. У ньому перше місце посів Володимир Зеленський.

Також у випуску: Єпископа Московського патріархату Гедеона не пустили в Україну через проблеми з документами. Дослідницька група Bellingcat назвала справжнє ім'я третього підозрюваного у справі отруєння Скрипалів у Солсбері. До окупованої Горлівки зайшли нові російські військові, які обстрілюють Зайцеве. Українські захисники з фронту привітали з Днем всіх закоханих своїх жінок.