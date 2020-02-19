Підсумковий випуск новин за 22:00: Українці вилетіли з Уханя. Наслідки бою біля Золотого

У підсумковому випуску новин за 19 лютого станом на 22:00 – 48 українців разом з громадянами ще дев'яти країн вилетіли з Уханя до України. За даними ресурсу Flightradar-24, опівночі він має приземлитися в аеропорту Астани. Українські військові внаслідок бою залишили один спостережний пункт після вчорашнього штурму бойовиками позицій наших армійців біля Золотого.

Також у випуску: Депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський сьогодні в залі парламенту відмовився встати та вшанувати пам'ять загиблим активістам на Майдані. Чорна скринька збитого під Тегераном "Боїнга" МАУ сильно пошкоджена. Про це заявив міністр оборони Ірану Амір Хатамі. П'ятьох бійців, поранених у бою під Золотим, лікують у Харкові. У Житомирі поліцейського зловили на продажу наркотиків. Разом зі спільником його викрили вихованці місцевої спортивної школи.