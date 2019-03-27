Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух у Кропивницькому. Затримання активістів "Нацкорпусу"

У підсумковому випуску новин за 27 березня станом на 22:00 – на Вінничині поліція затримала трьох активістів "Нацкорпусу", конфлікт стався під час приїзду Петра Порошенка. Пізніше затриманих відпустили, на них склали адміністративне правопорушення за дрібне хуліганство. У Кропивницьком через пожежу на газовій заправці прогриміли вибухи. Зараз на місці працюють рятувальники.

Також у випуску: Поблизу залізничної станції у Києві на трьох осіб упали будівельні плити, одна жінка загинула. ФСБ вдерлася у помешкання 25 кримських татар з обшуками. Чим серіал "Слуга народу" привабив виборців Володимира Зеленського. НАБУ закрило останню справу про незаконне збагачення.

Джерело: 24 канал