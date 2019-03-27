Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух у Кропивницькому. Затримання активістів "Нацкорпусу"
У підсумковому випуску новин за 27 березня станом на 22:00 – на Вінничині поліція затримала трьох активістів "Нацкорпусу", конфлікт стався під час приїзду Петра Порошенка. Пізніше затриманих відпустили, на них склали адміністративне правопорушення за дрібне хуліганство. У Кропивницьком через пожежу на газовій заправці прогриміли вибухи. Зараз на місці працюють рятувальники.
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Джерело: 24 канал
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