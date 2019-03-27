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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Вибух у Кропивницькому. Затримання активістів "Нацкорпусу"

      Випуск новин 106 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 березня станом на 22:00 – на Вінничині поліція затримала трьох активістів "Нацкорпусу", конфлікт стався під час приїзду Петра Порошенка. Пізніше затриманих відпустили, на них склали адміністративне правопорушення за дрібне хуліганство. У Кропивницьком через пожежу на газовій заправці прогриміли вибухи. Зараз на місці працюють рятувальники.

      Також у випуску: 

      Поблизу залізничної станції у Києві на трьох осіб упали будівельні плити, одна жінка загинула.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини Кропивницького Вінниця Національний корпус
      Джерело: 24 канал
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