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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова повертатись в ОРДЛО. Путін переніс парад

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини 10 утримуваних осіб. Ще 4 осіб відмовилися повертатися. Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести проведення параду перемоги через спалах COVID-19.

      Також у випуску:

      Забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки.

      В Україну повернулися 20 полонених, яких утримували на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

      У селі на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, у якої був коронавірус. Село закрили на карантин.

      Теги: Випуск новин Новини України Володимир Путін Обмін полоненими
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