Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова повертатись в ОРДЛО. Путін переніс парад
У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини 10 утримуваних осіб. Ще 4 осіб відмовилися повертатися. Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести проведення параду перемоги через спалах COVID-19.
Також у випуску:
Забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки.
В Україну повернулися 20 полонених, яких утримували на підконтрольних Росії територіях Донбасу.
У селі на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, у якої був коронавірус. Село закрили на карантин.
Читайте також
Вибір редакції
-
На Житомирщині лісова пожежа наближається до села, ледь не згорів КПП на кордоні: фотосьогодні , 19:04
-
Дим з Чорнобильської зони пішов на Київ: повітря у столиці найзабрудненіше у світі – відеосьогодні , 23:39
-
Пожежу у зоні відчуження загасили, проте через сильний вітер ситуація – загрозливасьогодні , 22:17
-
Класична дріжджова паска: покроковий рецепт з фотосьогодні , 19:00
-
Піщана буря у Києві: 5 людей госпіталізували із травмамисьогодні , 19:17
-
На в'їзді до Києва утворилися затори через блокпости: відеосьогодні , 16:51