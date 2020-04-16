Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова повертатись в ОРДЛО. Путін переніс парад

У підсумковому випуску новин за 16 квітня станом на 22:00 – українська сторона передала бойовикам окупованої Донеччини 10 утримуваних осіб. Ще 4 осіб відмовилися повертатися. Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести проведення параду перемоги через спалах COVID-19.

Також у випуску:

Забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки.

В Україну повернулися 20 полонених, яких утримували на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

У селі на Харківщині коронавірус лабораторно підтвердили у 9 осіб, які контактували з пенсіонеркою, у якої був коронавірус. Село закрили на карантин.