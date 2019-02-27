Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова від Євробачення. Корупція в "Укроборонпромі"

У підсумковому випуску новин за 27 лютого станом на 22:00 – Україна відмовилася від участі в пісенному конкурсі Євробачення, який цьогоріч відбуватиметься у Тель-Авіві. Сьогодні питання корупції в "Укроборонпромі" обговорювали на антикорупційному комітеті парламенту.

Також у випуску: Журналісти дізнались, скільки податків платять українці за те, що насправді ввважають безкоштовним. Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілись у В'єтнамі.