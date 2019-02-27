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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова від Євробачення. Корупція в "Укроборонпромі"

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 лютого станом на 22:00 – Україна відмовилася від участі в пісенному конкурсі Євробачення, який цьогоріч відбуватиметься у Тель-Авіві. Сьогодні питання корупції в "Укроборонпромі" обговорювали на антикорупційному комітеті парламенту.

      Також у випуску:

      Журналісти дізнались, скільки податків платять українці за те, що насправді ввважають безкоштовним.

      Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілись у В'єтнамі.

       

       

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Євробачення 2019 Випуск новин Євробачення
      Джерело: 24 канал
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