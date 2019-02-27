Підсумковий випуск новин за 22:00: Відмова від Євробачення. Корупція в "Укроборонпромі"
У підсумковому випуску новин за 27 лютого станом на 22:00 – Україна відмовилася від участі в пісенному конкурсі Євробачення, який цьогоріч відбуватиметься у Тель-Авіві. Сьогодні питання корупції в "Укроборонпромі" обговорювали на антикорупційному комітеті парламенту.
Також у випуску:
Журналісти дізнались, скільки податків платять українці за те, що насправді ввважають безкоштовним.
Дональд Трамп та Кім Чен Ин зустрілись у В'єтнамі.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистанусьогодні , 22:36
-
Як виглядає український геймер: на чому грає та скільки витрачає на ігрисьогодні , 21:02
-
Конституційний суд оприлюднив рішення щодо скасування статті про незаконне збагаченнясьогодні , 20:58
Коментарі