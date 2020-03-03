Підсумковий випуск новин за 22:00: Відставка Гончарука. Перший випадок коронавірусу в Україні

У підсумковому випуску новин за 3 березня станом на 22:00 – Олексій Гончарук подав у відставку. Про це розповіли народні депутати з партії "Слуга народу" після вечірнього засідання в парламенті. В Україні виявили перший випадок коронавірусу. Інфекцію виявили в чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії до Чернівців.

Також у випуску: Єврокомісія може відмовити Україні в оновленні угоди про асоціацію. У Сирії триває військове протистояння. На Рівненщині затримали священника, який продавав ракети та гранати. На Київському морі вже четверту добу шукають двох рибалок.