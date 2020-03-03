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      ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Відставка Гончарука. Перший випадок коронавірусу в Україні

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 3 березня станом на 22:00 – Олексій Гончарук подав у відставку. Про це розповіли народні депутати з партії "Слуга народу" після вечірнього засідання в парламенті. В Україні виявили перший випадок коронавірусу. Інфекцію виявили в чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії до Чернівців.

      Також у випуску:

      Єврокомісія може відмовити Україні в оновленні угоди про асоціацію.

      У Сирії триває військове протистояння.

      На Рівненщині затримали священника, який продавав ракети та гранати.

      На Київському морі вже четверту добу шукають двох рибалок.

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      Теги: Олексій Гончарук Новини України Відставка уряду Гончарука Кабінет Міністрів України Випуск новин
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