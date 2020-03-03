Підсумковий випуск новин за 22:00: Відставка Гончарука. Перший випадок коронавірусу в Україні
У підсумковому випуску новин за 3 березня станом на 22:00 – Олексій Гончарук подав у відставку. Про це розповіли народні депутати з партії "Слуга народу" після вечірнього засідання в парламенті. В Україні виявили перший випадок коронавірусу. Інфекцію виявили в чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії до Чернівців.
Також у випуску:
Єврокомісія може відмовити Україні в оновленні угоди про асоціацію.
У Сирії триває військове протистояння.
На Рівненщині затримали священника, який продавав ракети та гранати.
На Київському морі вже четверту добу шукають двох рибалок.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі