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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Вирок екс-раднику Януковича. Скандальні закони у РФ

      Випуск новин 73 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 22:00 – американський суд присудив екс-главі передвиборчої кампанії Дональда Трампа та екс-раднику Януковича Полу Манафорту сім з половиною років у в'язниці. У РФ схвалили закон про блокування ресурсів, що поширюють так звані фейкові новини – до таких відносять і ті, що пропагують неповагу до чиновників.

      Також у випуску: 

      Чи варто давати виборцям право проголосувати проти всіх кандидатів.

      У Харкові діти накинулися на нетверезого чоловіка і по черзі лупцювали його ногами.

      Батьки дітей, які загинули у таборі "Вікторія", вирішили провести незалежну експертизу: виявилося, що причиною смертельної пожежі був електрокип'ятильник.

      На засіданні ТСК щодо корупції в оборонці дісталося очільникові лише НАБУ – Артемові Ситнику.

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      Теги: Новини Росії Пол Манафорт Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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