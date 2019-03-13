Підсумковий випуск новин за 22:00: Вирок екс-раднику Януковича. Скандальні закони у РФ

У підсумковому випуску новин за 13 березня станом на 22:00 – американський суд присудив екс-главі передвиборчої кампанії Дональда Трампа та екс-раднику Януковича Полу Манафорту сім з половиною років у в'язниці. У РФ схвалили закон про блокування ресурсів, що поширюють так звані фейкові новини – до таких відносять і ті, що пропагують неповагу до чиновників.

Також у випуску: Чи варто давати виборцям право проголосувати проти всіх кандидатів. У Харкові діти накинулися на нетверезого чоловіка і по черзі лупцювали його ногами. Батьки дітей, які загинули у таборі "Вікторія", вирішили провести незалежну експертизу: виявилося, що причиною смертельної пожежі був електрокип'ятильник. На засіданні ТСК щодо корупції в оборонці дісталося очільникові лише НАБУ – Артемові Ситнику.