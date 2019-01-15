Підсумковий випуск новин за 22:00: Вирок українським полоненим морякам. Допит Гриценка

У підсумковому випуску новин за 15 січня станом на 22:00 – Лефортовський суд Москви прийняв рішення продовжити запобіжний захід двадцятьом українським полоненим морякам. Вони мають перебувати під вартою до 24 квітня. Кандидата у президенти Анатолія Гриценка допитали у Службі Безпеки. Причиною тому стали його заяви, які він робив щодо російської анексії Криму та агресії на Донбасі.

Також у випуску: За версією Нацполіції, пожежа у Києво-Печерській лаврі була спричинена діями безхатченка. "Технічні кандидати" на президентських виборах 2019 року.