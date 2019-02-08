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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на Донбасі. Розслідування розстрілу на Майдані

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 22:00 – на передовій російсько-української війни активізувався ворог. Бойовики вісім разів порушили режим тиші, один український військовий загинув, двоє поранені. Будівництво на вулиці Інститутський у Києві ставить під сумнів проведення слідчого експерименту у судовій справі розстрілу Небесної сотні у 2014 році на Майдані.

      Також у випуску:

      Центральна виборча комісія оприлюднила остаточний список претендентів на крісло глави держави – їх 44.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков бере під контроль увесь виборчий процес: що це означає і чому не все так просто.

      Національне антикорупційне бюро вже другий день проводить обшуки в публічному акціонерному товаристві "Аграрний фонд".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин Євромайдан Жертви Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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