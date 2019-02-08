Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на Донбасі. Розслідування розстрілу на Майдані

У підсумковому випуску новин за 8 січня станом на 22:00 – на передовій російсько-української війни активізувався ворог. Бойовики вісім разів порушили режим тиші, один український військовий загинув, двоє поранені. Будівництво на вулиці Інститутський у Києві ставить під сумнів проведення слідчого експерименту у судовій справі розстрілу Небесної сотні у 2014 році на Майдані.

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