Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Привітання Зеленського від Російських зірок

У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 22:00 – обстріли на фронті не вщухають. Внаслідок ворожих атак загинув один український захисник, ще один зазнав поранення. Володимир Зеленський приймає вітання. Окрім поздоровлення від цивілізованого світу, лідера президентських перегонів вітають і зірки Росії.

Також у випуску: Генпрокуратура викликає людей з оточення Порошенка для вручення підозр. Тисячі людей прийшли на Банкову, щоб подякувати Петру Порошенку. Голова парламенту Андрій Парубій повідомив, що 24 квітня парламент може розглянути законопроект про імпічмент президента.

Джерело: 24 канал