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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Втрати на фронті. Привітання Зеленського від Російських зірок

      Випуск новин 283 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 квітня станом на 22:00 – обстріли на фронті не вщухають. Внаслідок ворожих атак загинув один український захисник, ще один зазнав поранення. Володимир Зеленський приймає вітання. Окрім поздоровлення від цивілізованого світу, лідера президентських перегонів вітають і зірки Росії.

      Також у випуску:

      Генпрокуратура викликає людей з оточення Порошенка для вручення підозр.

      Тисячі людей прийшли на Банкову, щоб подякувати Петру Порошенку.

      Голова парламенту Андрій Парубій повідомив, що 24 квітня парламент може розглянути законопроект про імпічмент президента.

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      Теги: Новини України Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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