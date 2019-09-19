Підсумковий випуск новин за 22:00: Єфремов на свободі. Реформа Нової української школи
У підсумковому випуску новин за 19 вересня станом на 22:00 – суд відпустив ексочільника партії регіонів з-під домашнього арешту. Сергія Єфремова звинувачували у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації. Чи продовжить нова очільниця Міністерства освіти та науки реформу Нової української школи.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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