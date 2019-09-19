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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Єфремов на свободі. Реформа Нової української школи

      Випуск новин 99 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 19 вересня станом на 22:00 – суд відпустив ексочільника партії регіонів з-під домашнього арешту. Сергія Єфремова звинувачували у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації. Чи продовжить нова очільниця Міністерства освіти та науки реформу Нової української школи.

      Також у випуску:

      Поліція затримала ватажка злочинного угруповання просто у центрі Полтави.

      Масове отруєння в Одесі. Там восьмеро дітей ще залишаються на лікарняних ліжках.

      У проєкт бюджету на медичні послуги для українців заклали 72 мільярди гривень.

      На Херсонщині зустріли трьох звільнених із полону моряків.

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      Теги: Новини України Випуск новин Олександр Єфремов Освіта Реформа освіти
      Джерело: 24 канал
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