Підсумковий випуск новин за 22:00: Єфремов на свободі. Реформа Нової української школи

У підсумковому випуску новин за 19 вересня станом на 22:00 – суд відпустив ексочільника партії регіонів з-під домашнього арешту. Сергія Єфремова звинувачували у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації. Чи продовжить нова очільниця Міністерства освіти та науки реформу Нової української школи.

Також у випуску: Поліція затримала ватажка злочинного угруповання просто у центрі Полтави. Масове отруєння в Одесі. Там восьмеро дітей ще залишаються на лікарняних ліжках. У проєкт бюджету на медичні послуги для українців заклали 72 мільярди гривень. На Херсонщині зустріли трьох звільнених із полону моряків.

Джерело: 24 канал