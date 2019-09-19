Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ефремов на свободе. Реформа Новой украинской школы
В итоговом выпуске новостей за 19 сентября по состоянию на 22:00 – суд отпустил экс-главу Партии регионов из-под домашнего ареста. Сергея Ефремова обвиняли в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации. Продолжит ли новая руководительница Министерства образования и науки реформу Новой украинской школы.
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Массовое отравление в Одессе. Там восемь детей еще остаются на больничных койках.
В проекте бюджета на медицинские услуги для украинцев заложены 72 миллиарда гривен.
На Херсонщине встретили трех освобожденных из плена моряков.
Источник: 24 канал
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