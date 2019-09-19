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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ефремов на свободе. Реформа Новой украинской школы

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 сентября по состоянию на 22:00 – суд отпустил экс-главу Партии регионов из-под домашнего ареста. Сергея Ефремова обвиняли в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации. Продолжит ли новая руководительница Министерства образования и науки реформу Новой украинской школы.

      Также в выпуске:

      Полиция задержала главаря преступной группировки прямо в центре Полтавы.

      Массовое отравление в Одессе. Там восемь детей еще остаются на больничных койках.

      В проекте бюджета на медицинские услуги для украинцев заложены 72 миллиарда гривен.

      На Херсонщине встретили трех освобожденных из плена моряков.

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      Теги: Новости Украины Образование Реформа образования Александр Ефремов Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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