Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ефремов на свободе. Реформа Новой украинской школы

В итоговом выпуске новостей за 19 сентября по состоянию на 22:00 – суд отпустил экс-главу Партии регионов из-под домашнего ареста. Сергея Ефремова обвиняли в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации. Продолжит ли новая руководительница Министерства образования и науки реформу Новой украинской школы.

Также в выпуске: Полиция задержала главаря преступной группировки прямо в центре Полтавы. Массовое отравление в Одессе. Там восемь детей еще остаются на больничных койках. В проекте бюджета на медицинские услуги для украинцев заложены 72 миллиарда гривен. На Херсонщине встретили трех освобожденных из плена моряков.

Источник: 24 канал