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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ СНІГ В УКРАЇНІ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Онищенка в Німеччині. ДТП в Бучі

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 3 грудня станом на 22:00 – мільйонера та екснардепа кількох скликань Олександра Онищенка затримали в німецькому місті Аахен. Затримання одіозного політика спільно домоглись слідчі НАБУ та САП. Двоє загиблих, троє травмованих – такі наслідки автотрощі на у місті Буча.

      Також у випуску:

      В Україну вночі снігом засипало практично всі регіони.

      Верховна Рада поновила розслідування справ Майдану.

      Народних депутатів протестували на ВІЛ-інфекцію.

      Розстріляли авто депутата Соболєва у центрі Києва та вбили його малолітню дитину: усе, що відомо
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      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Олександр Онищенко
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