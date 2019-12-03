Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання Онищенка в Німеччині. ДТП в Бучі
У підсумковому випуску новин за 3 грудня станом на 22:00 – мільйонера та екснардепа кількох скликань Олександра Онищенка затримали в німецькому місті Аахен. Затримання одіозного політика спільно домоглись слідчі НАБУ та САП. Двоє загиблих, троє травмованих – такі наслідки автотрощі на у місті Буча.
Також у випуску:
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