Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Задержание Онищенко в Германии. ДТП в Буче
В итоговом выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 22:00 – миллионера и экс-нардепа нескольких созывов Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Задержания одиозного политика совместно добились следователи НАБУ и САП. Двое погибших, трое травмированных – таковы последствия аварии в городе Буча.
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