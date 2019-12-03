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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Задержание Онищенко в Германии. ДТП в Буче

      Выпуск новостей 102 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 22:00 – миллионера и экс-нардепа нескольких созывов Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Задержания одиозного политика совместно добились следователи НАБУ и САП. Двое погибших, трое травмированных – таковы последствия аварии в городе Буча.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Александр Онищенко Выпуск новостей
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