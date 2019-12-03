Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Задержание Онищенко в Германии. ДТП в Буче

В итоговом выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 22:00 – миллионера и экс-нардепа нескольких созывов Александра Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Задержания одиозного политика совместно добились следователи НАБУ и САП. Двое погибших, трое травмированных – таковы последствия аварии в городе Буча.

Также в выпуске: В Украину ночью снегом засыпало практически все регионы. Верховная Рада возобновила расследование дел Майдана. Народных депутатов протестировали на ВИЧ-инфекцию.