Підсумковий випуск новин за 22:00: Затверджений статут Томосу. Спланований напад на моряків

У підсумковому випуску за 29 листопада станом на 22:00 – Архієрейський синод Вселенського патріархату затвердив проект статуту майбутньої Української церкви. Служба безпеки України оприлюднила переговори пілотів літака та гелікоптера, які атакували наших моряків – все було сплановано.

Також у випуску: Українських моряків перевезли до Москви в СІЗО Лєфортове. На Херсонщині у зв'язку із введенням воєнного стану посилили охорону всіх стратегічних об'єктів економіки та інфраструктури