Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви генсека НАТО. Cмертельний шлях мігрантів до Європи
У підсумковому випуску новин за 31 жовтня станом на 22:00 – генсек НАТО пообіцяв України та її військовим підтримку. Він наголосив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму і закликав Росію вивести свою зброю з Донбасу та не підтримувати бойовиків. Як мігранти долають шлях до Європи, з якими небезпеками стикаються та скільки коштує таке випробування – з'ясовували журналісти 24 каналу.
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