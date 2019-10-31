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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
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      24 Канал Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви генсека НАТО. Cмертельний шлях мігрантів до Європи

      Випуск новин 133 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 31 жовтня станом на 22:00 – генсек НАТО пообіцяв України та її військовим підтримку. Він наголосив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму і закликав Росію вивести свою зброю з Донбасу та не підтримувати бойовиків. Як мігранти долають шлях до Європи, з якими небезпеками стикаються та скільки коштує таке випробування – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Яку ціну у випадку імпічменту Трампу заплатить Україна та як вберегтись від негативних наслідків.

      Перше зняття депутатської недоторканності у новій Раді: парламент позбавив імунітету депутата Ярослава Дубневича.

      Мер Львова Андрій Садовий закликав не передавати місцеве летовище в концесію – тобто іноземним приватникам.

      Президент України Володимир Зеленський анонсував розведення військ у Петрівському.

      blog_ava
      Всі жінки нардепа Яременка: журналісти опублікували ще одну порцію листувань
      31 жовтня
      18891
      Теги: Новини України Іммігранти Випуск новин Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг Європа
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