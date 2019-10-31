Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви генсека НАТО. Cмертельний шлях мігрантів до Європи

У підсумковому випуску новин за 31 жовтня станом на 22:00 – генсек НАТО пообіцяв України та її військовим підтримку. Він наголосив, що Альянс ніколи не визнає анексію Криму і закликав Росію вивести свою зброю з Донбасу та не підтримувати бойовиків. Як мігранти долають шлях до Європи, з якими небезпеками стикаються та скільки коштує таке випробування – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Яку ціну у випадку імпічменту Трампу заплатить Україна та як вберегтись від негативних наслідків. Перше зняття депутатської недоторканності у новій Раді: парламент позбавив імунітету депутата Ярослава Дубневича. Мер Львова Андрій Садовий закликав не передавати місцеве летовище в концесію – тобто іноземним приватникам. Президент України Володимир Зеленський анонсував розведення військ у Петрівському.