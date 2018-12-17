Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви Вакарчука. Дитинство митрополита Епіфанія
У підсумковому випуску новин за 17 грудня станом на 22:00 – громадський діяч та музикант Святослав Вакарчук не планує оголошувати про свої президентські амбіції і закликає не купуватися на красиві гасла. Дитинство Митрополита Епіфанія пройшло серед буковинських лісів й ще в школі цікавився ккнижками на релігійну тематику.
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Джерело: 24 канал
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