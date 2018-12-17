Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви Вакарчука. Дитинство митрополита Епіфанія

У підсумковому випуску новин за 17 грудня станом на 22:00 – громадський діяч та музикант Святослав Вакарчук не планує оголошувати про свої президентські амбіції і закликає не купуватися на красиві гасла. Дитинство Митрополита Епіфанія пройшло серед буковинських лісів й ще в школі цікавився ккнижками на релігійну тематику.

Також у випуску: Після створення в Україні Єдиної помісної церкви Київський митрополит Онуфрій матиме статус митрополита РПЦ. На Україну насувається похолодання, температура в середньому опуститься до мінус 4-8 градусів. 11 військовополонених Росією моряків відвідали адвокати.