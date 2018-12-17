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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Заяви Вакарчука. Дитинство митрополита Епіфанія

      Випуск новин 231 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 грудня станом на 22:00 – громадський діяч та музикант Святослав Вакарчук не планує оголошувати про свої президентські амбіції і закликає не купуватися на красиві гасла. Дитинство Митрополита Епіфанія пройшло серед буковинських лісів й ще в школі цікавився ккнижками на релігійну тематику.

      Також у випуску: 

      Після створення в Україні Єдиної помісної церкви Київський митрополит Онуфрій матиме статус митрополита РПЦ.

      На Україну насувається похолодання, температура в середньому опуститься до мінус 4-8 градусів.

      11 військовополонених Росією моряків відвідали адвокати.

      Теги: Святослав Вакарчук Випуск новин Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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