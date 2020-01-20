Підсумковий випуск новин за 22:00: Збиття пішоходів поліцейським. Зруйнований меморіал УПА
У підсумковому випуску новин за 20 січня станом на 22:00 – в Одесі поліцейський збив подружжя, яке переходило дорогу. а коли хотів втекти з місця аварії, то протаранив шлагбаум. У польщі знову знищили меморіальну дошку воїнам УПА. Сталося це на горі Монастир у підкарпатському воєводстві.
Також у випуску:
Україна прощається із загиблими у небі над Тегераном українцями.
Іран направить в Україну спеціалістів, які мають визначити, чи має Україна обладнання для розшифровки чорних скриньок.
Україна виплатила ексмеру Слов’янська підозрюваній у сепаратизмі Нелі Штепі 3600 євро компенсації.
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