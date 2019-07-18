Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський зібрав антикорупціонерів. Пожежа в Японії

У випуску новин за 18 липня станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський скликав засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. Прийшли усі, окрім представників НАЗК. Пожежникам таки вдалось локалізувати пожежу, що з самого ранку охопила будівлю однієї з найвідоміших у Японії компаній аніме.

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