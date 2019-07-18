23:14
18 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, сьогодні
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський зібрав антикорупціонерів. Пожежа в Японії

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 липня станом на 22:00 – президент Володимир Зеленський скликав засідання Національної ради з питань антикорупційної політики. Прийшли усі, окрім представників НАЗК. Пожежникам таки вдалось локалізувати пожежу, що з самого ранку охопила будівлю однієї з найвідоміших у Японії компаній аніме.

      Також у випуску: 

      Питання обміну полоненими у Мінську: бойовики хочуть, аби їм видали 208 осіб, а натомість віддати 69 полонених українців.

      Фінальні рейтинги: 49,5% у "Слуги народу", "Опозиційна платформа – "За життя" має 10,5%, 7,7% – у "Європейської Солідарності", 6,9% у "Батьківщини" і майже 6% у "Голосу".

      В Україні вже два дні діє Державну митну службу: Податкову та Митну служби об'єднали, щоб вони ефективніше працювали.

      На полігоні поблизу Житомира 70 строковиків-десантників здійснили свій перший вихід у небо. 

      blog_ava
      Про що свідчать зморшки на лобі у молодому віці
      сьогодні
      3224
      Теги: Новини України Випуск новин Володимир Зеленський Пожежа Японія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      сьогодні , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      Ірина Шиба 47
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 17:58 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      62709
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 14:00 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1089
      Головні новини 18 липня: фінальні рейтинги партій та домовленість у Мінську про обмін полоненими
      сьогодні , 22:33 Головні новини 18 липня: фінальні рейтинги партій та домовленість у Мінську про обмін полоненими
      917
      Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      сьогодні , 22:00 Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      Ольга Черненко 234
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук