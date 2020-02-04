Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення Бабак. Рішення щодо Кузьменко у справі Шеремета
У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 22:00 – Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля. Фігурантку справи Шеремета – Юлію Кузьменко – залишили від вартою ще на два місяці, до 3 квітня.
Також у випуску:
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