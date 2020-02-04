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      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Звільнення Бабак. Рішення щодо Кузьменко у справі Шеремета

      Випуск новин 100 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 лютого станом на 22:00 – Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля. Фігурантку справи Шеремета – Юлію Кузьменко – залишили від вартою ще на два місяці, до 3 квітня.

      Також у випуску:

      Верховна Рада попередньо підтримала скорочення народних депутатів з чотирьохсот п'ятдесяти до трьохсот.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Новини України Вбивство Павла Шеремета Альона Бабак
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