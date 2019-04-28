Підсумковий випуск новин за 21:00: Стратегія щодо війни на Донбасі. Вибори в Індонезії

У підсумковому випуску новин станом на 21:00 – парламент Німеччини розгляне нову стратегію щодо війни на Донбасі. Вона представлена у програмі "Мир в Україні потребує нового імпульсу". В Індонезії відбулися одні з наймасовіших виборів в історії: на президентському, парламентському, регіональному та місцевому рівнях. Від перевтоми 272 працівника виборчих комісій померли.

Також у випуску: У команді Зеленського розповіли про свій план завершення війни. Як в Україні відсвяткували Великдень. Скільки читають українці та що це означає: результати дослідження. 72-річний француз зміг подолати Атлантичний океан у некерованому апараті, схожому на бочку, за 122 дні.

Джерело: 24 канал