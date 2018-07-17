Підсумковий випуск за 21:00: Роковини трагедії рейсу МН-17. Отруєння дітей на Донеччині
У підсумковому випуску за 17 липня станом на 21:00 – сьогодні 4-ті роковини трагедії рейсу МН-17. Вона забрала 298 життів, серед яких 80 – діти. Але жодних винуватців на лаві підсудних, жодних кінцевих результатів слідства, лише політичні заяви. В оздоровчому таборі на Донеччині отруїлися 60 дітей.
Також у випуску:
Сутички під САП.
Кому вигідно залишити Холодницького на посаді.
Блогери на танковому складі.
Джерело: 24 канал
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