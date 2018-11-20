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      Підсумковий випуску новин за 22:00: Перемоги на фронті. Нові прізвища у справі Гандзюк

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 листопада станом на 22:00 – минулої ночі на околицях окупованого Донецька Збройні Сили України прийняли бій з терористами і вийшли переможцями. У Києві відбулося друге засідання Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує напади на активістів. Стали відомі нові прізвища, причетні до вбивства Катерини Гандзюк.

      Також у випуску:

      На Одещині до пірсів прибило баржу з контрабандою.

      Власники автівок на єврономерах влаштували всеукраїнську акцію протесту.

      Батьки дівчинки, яка померла внаслідок отруєння у таборі, вимагають від ГПУ покарати винних.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Катерина Гандзюк Верховна Рада Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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