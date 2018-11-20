Підсумковий випуску новин за 22:00: Перемоги на фронті. Нові прізвища у справі Гандзюк

У підсумковому випуску новин за 20 листопада станом на 22:00 – минулої ночі на околицях окупованого Донецька Збройні Сили України прийняли бій з терористами і вийшли переможцями. У Києві відбулося друге засідання Тимчасової слідчої комісії, яка розслідує напади на активістів. Стали відомі нові прізвища, причетні до вбивства Катерини Гандзюк.

Також у випуску: На Одещині до пірсів прибило баржу з контрабандою. Власники автівок на єврономерах влаштували всеукраїнську акцію протесту. Батьки дівчинки, яка померла внаслідок отруєння у таборі, вимагають від ГПУ покарати винних.