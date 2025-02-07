Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати нового соціологічного дослідження "Енергетична ситуація в Україні: очікування, виклики та перспективи", проведеного групою Рейтинг на початку лютого.

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Так, 80 відсотків респондентів цілком позитивно чи скоріше позитивно оцінюють добудову блоків ХАЕС. Проти добудови виступають 16 відсотків опитаних. Найбільше підтримують цей проєкт молодь та мешканці східних областей.

Щодо розвитку атомної енергетики загалом, 44 відсотки респондентів вважають його однозначно необхідним, а 32 відсотки – скоріше необхідним. Водночас 11 відсотків українців вважають цей напрямок скоріше непотрібним, а 7 відсотків – однозначно непотрібним.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також областей, де відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка складає 1200 респондентів, результати зважені відповідно до актуальних даних Держстату. Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю (CATI) у період 1-2 лютого 2025 року.

Нагадуємо, Президент України Володимир Зеленський днями закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків ХАЕС. Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Цей проєкт є ключем до енергетичної незалежності України та стабільності всього регіону, і важливо, щоб народні депутати підтримали його,

– наголосив глава держави.

Також за даними НАЕК "Енергоатом", добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС готова на 80 відсотків і 25 відсотків відповідно. Ці об'єкти є критично важливими для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання у процесі післявоєнного відновлення.