З 1 вересня в Україні підвищать мінімальну заробітну плату до 5 тисяч гривень. Голова Комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що це не матиме негативного впливу на економіку Україну. Однак питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень ще відкрите.

У 2021 році анонсували підняття мінімальної зарплати до 6000, а згодом і до 6500 гривень. Про доцільність цього рішення розповів Данило Гетманцев у коментарі "РБК-Україна".

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Гетманцев пояснив, що рішення про збільшення мінімалки до 5000 є зваженим.

Підвищення до 5 тисяч не матиме будь-якого негативного впливу ні на економіку, ні на інфляцію, ні на податковий тиск на підприємців,

– наголосив голова профільного комітету.

Водночас підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч потрібно ще обговорювати. Це питання залишається відкритим.

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Підвищення мінімальної зарплати в Україні: що відомо

25 серпня Верховна Рада схвалила текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Раніше Зеленський підтвердив, що мінімальна зарплата зросте з 1 січня 2021 року до 6000 гривень, а з 1 липня 2021 року вона підвищиться до 6500 гривень.

Зазначимо, мінімалку в Україні підвищать в три етапи до 6,5 тисяч гривень.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу