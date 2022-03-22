Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ці боєприпаси нічим не відрізняються від звичайних, окрім дальності.

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Чим відрізняються нові боєприпаси

"Торнадо" для системи БМ-21 "Град" – у нього підвищена дальність. Якщо звичайний "Град" летить на 21 колемотр, то цей на 40 кілометрів", – пояснив Жданов.

Також він розповів про інший вид боєприпасів – "Торнадо-С" для реактивних систем "Смерч".

Звичайний снаряд летить на 70 кілометрів, а "Тонадо-С" летить на 120 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

"Більше нічим вони не відрізняються, окрім дальності. Ніякої підвищеної могутності у них немає", – підсумував Жданов.

Їх використовують не просто так

Боєприпаси "Торнадо" для реактивних систем – це остання російська розробка.

"Якщо вони ве їх застосовують – це говорить про те, що не вистачає звичайних боєприпасів, тому використовують те, що є", – зазначив Жданов.