Пінчук запросив конкурентів Порошенка на "сніданок" в Давосі: що задумав олігарх

24 січня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбувся "Український сніданок", який щорічно організовує бізнесмен Віктор Пінчук. У 2019 році олігарх вирішив запросити на "сніданок" головних конкурентів Петра Порошенка.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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Зазвичай головний спікер на "Українському сніданку" – це Президент України, а також запрошені іноземні гості. Єдиний раз, коли президент проігнорував цей захід був рік, коли вийшла суперечлива колонка Пінчука у західній пресі щодо Криму.

Однак цього року Пінчук запросив й головних конкурентів президента, а саме Анатолія Гриценка, якому зараз налагоджувати міжнародні контакти допомагає народний депутат Світлана Заліщук, а також – Юлію Тимошенко.

Пінчук запросив різних кандидатів невипадково. Він розуміє, що зараз важко спрогнозувати, хто ж точно стане наступним президентом, тому хоче мати хорошу комунікацію з усіма – і з Порошенком, і з його конкурентами. Робити ставку лише на одного кандидата

– це ризик, – сказала журналістка.

Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Швейцарська неурядова організація, найбільш відома організацією щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Темами обговорення є найгостріші світові проблеми, включаючи охорону здоров'я та довкілля.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Політична кухня" за 26 січня 2019 року