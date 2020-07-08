Пісок бив голками, діти плакали: моторошна піщана буря накрила Одещину – фото, відео
В Одеській області біля Тузловських лиманів 7 липня пронеслася справжня піщана буря. Люди намагалися втекти від неї, але стихія застала їх у дорозі.
Інцидент сталвся на курорті Расейка Татарбурнарського району, що на Одещині. Про це повідомила журналістка Катерина Пешко на своїй фейсбук-сторінці.
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Що відомо про піщану бурю в Одеській області
За словами журналістки, буря нагадувало кілька невеликих смерчів, що мчали назустріч одне одному.
Ми бігли. Бігли парочки і сім'ї з дітьми. Малюки плакали у візках. Навколо вже літали коробки і стільці. Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками,
– описує бурю Катерина Пешко.
Дивіться відео піщаної бурі в Татарбунарському районі:
Ще одне відео піщаної бурі:
Піщана буря під Одесою / Фото Катерини Пешко
Піщана буря накрила Татарбунарський район / Фото Катерини Пешко
Татарбунарський район на карті:
Негода на Одещині: головне
- В Одеській області 7 липня вирувала негода з сильними зливами та шквальним вітром. В Ізмаїлі випав град, розміром з грецький горіх. В результаті урагану є постраждалі.
- В результаті падіння дерев постраждало двоє людей. Їх госпіталізували до лікарні.
- За словами очевидців, в Ізмаїлі град розміром з грецький горіх розбивав вікна в будинках і автомобілях. Злива також затопила міські вулиці.