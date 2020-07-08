В Одеській області біля Тузловських лиманів 7 липня пронеслася справжня піщана буря. Люди намагалися втекти від неї, але стихія застала їх у дорозі.

Інцидент сталвся на курорті Расейка Татарбурнарського району, що на Одещині. Про це повідомила журналістка Катерина Пешко на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про піщану бурю в Одеській області

За словами журналістки, буря нагадувало кілька невеликих смерчів, що мчали назустріч одне одному.

Ми бігли. Бігли парочки і сім'ї з дітьми. Малюки плакали у візках. Навколо вже літали коробки і стільці. Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками,

– описує бурю Катерина Пешко.

Дивіться відео піщаної бурі в Татарбунарському районі:

Ще одне відео піщаної бурі:



Піщана буря під Одесою / Фото Катерини Пешко



Піщана буря накрила Татарбунарський район / Фото Катерини Пешко

Татарбунарський район на карті:

Зверніть увагу! Це вже не перша піщана буря в Україні протягом цього року. Всередині квітня сильні піщані бурі накрили Київщину та Житомирщину.

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