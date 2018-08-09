Пишнотіла модель Тесс Холлідей показала, як вона тренується: приголомшливе відео

Популярна модель plus-size Тесс Холлідей показала, що займається спортом. Це чи не єдине відео, на якому видно тренування американської манекенниці.

Тесс Холлідей – найбільш пишнотіла модель у світовому шоу-бізнесі. Відтак її прихильники вважали, що зірка те й робить, що підтримує свої форми смаколиками.

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Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 12 Лип 2018 р. о 4:53 PDT

Однак Тесс здивувала своїх прихильників роликів, на якому вона активно виконує фізичні вправи на подвір'ї. Зірка качала руки за допомогою двох 6-літрових пляшок з водою, качала прес та м'язи рук і ніг. На відео видно. що тренування дається Тесс Холлідей нелегко, однак вона все ж не здалась та виконала весь комплекс вправ.

"Побачивши своє тіло з деяких ракурсів, я відчула себе погано спершу, а тоді довелося нагадати собі, хто я. Ми працюємо. Ось деякі з кроків, які я відпрацювала сьогодні. Зверніть увагу на основні рухи, оскільки вони є основними, коли намагаєшся зробити сильне тіло. Так, метою успішної подорожі є досягнення стійких цілей. Почніть будувати все з малого", – зазначила Тесс Холлідей.

Допис, поширений T E S S (@tessholliday) 8 Сер 2018 р. о 4:13 PDT

Такий допис неабияк здивував фанатів пишнотілої моделі. Адже вона є палким прихильником думки, що жінка красива з будь-якими формами. Тесс Холлідей навіть судилась з компанією, яка використала її зображення для фоторедактора: програма вдвічі зменшила талію моделі, що викликало обурення у зірки.