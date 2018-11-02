Пишнотіла модель Тесс Холлідей показалася у прозорому топі без білизни

Найвідоміша модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої є близько 150 кілограм, не соромиться публікувати кадри в нижній білизні чи купальниках. Крім того, вона часто ділиться абсолютно голими фото.

Для Хелловіну Тесс обрала також провокативний і сміливий look – прозорий комплект з ілюстрацією скелета.

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Тесс Холлідей

Топ, під яким не було білизни, ледь прикривав пишні груди моделі, але це ніяк не збентежило Холлідей.

Модель часто демонструє результат сексапільних фотосесій, які викликають у користувачів і захоплення, і водночас обурення.

Хто така Тесс Холлідей? 33-річна успішна американська модель вагою 155 кг. Тесс також активістка "бодіпозітиву", яка виступає з лекціями.