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      Пишнотіла модель Тесс Холлідей показалася у прозорому топі без білизни

      3175 Читать новость на русском
      Тесс Холлідей
      Тесс Холлідей / Фото з Іnstagram

      Найвідоміша модель plus-size Тесс Холлідей, вага якої є близько 150 кілограм, не соромиться публікувати кадри в нижній білизні чи купальниках. Крім того, вона часто ділиться абсолютно голими фото.

      Для Хелловіну Тесс обрала також провокативний і сміливий look – прозорий комплект з ілюстрацією скелета.

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      Тесс Холлідей

      Топ, під яким не було білизни, ледь прикривав пишні груди моделі, але це ніяк не збентежило Холлідей. 

      Модель часто демонструє результат сексапільних фотосесій, які викликають у користувачів і захоплення, і водночас обурення.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений T E S S (@tessholliday)

      Хто така Тесс Холлідей? 33-річна успішна американська модель вагою 155 кг. Тесс також активістка "бодіпозітиву", яка виступає з лекціями.

      Теги: LifeStyle Мода
      Джерело: 24 Канал
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