Пішов з життя легендарний захисник "Карпат" Іван Герег

На 75-му році життя після важкої хвороби помер вихованець ФК "Карпати", один з кращих крайніх захисників в історії львівської команди Іван Герег.

Герег був частиною команди, яка здобула Кубок СРСР-1969. Загалом в усіх турнірах він відіграв у складі "зелено-білих" 259 матчів.

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Після завершення ігрової кар'єри працював у СДЮШОР "Карпати", пізніше почав займатись бізнесом та меценатством, долучившись до побудови церкви в селі Конопниця, де і завершився його життєвий шлях.

Похорон легендарного футболіста відбудеться у четвер, 6 грудня, в церкві села Конопниця. Початок – об 11:00.

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