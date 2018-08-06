Пішов з життя видатний кухар, якого вже 30 років називають "Шефом століття"

Світовий рекордсмен за кількістю зірок Мішлен, відомий французький шеф-кухар Жоель Робушон помер у віці 73 років.

Про це повідомило BBC News Україна.

Читайте також: 100 найкращих ресторанів світу

Серце Жоеля зупинилося 6 серпня у Швейцарії після важкої і тривалої хвороби – раку підшлункової залози.



"Шеф століття" Жоель Робушон

"Шеф століття" з 1989 року, 32 зірки Мішлен за кар'єру, управління десятками ресторанів на трьох континентах, у тому числі в Токіо, Шанхаї та Лас-Вегасі, наствник Гордона Рамзі та Еріка Ріпера, офіційний шеф-кухар Євро-2016 у Франції, автор безлічі дуже популярних книг на кулінарні теми – це лише короткий список досягнень Жоеля Робушона.

Без сумніву, велика втрата для світового кулінарного співтовариства.