Після зараження коронавірусом помер тринадцятий президент Індії Мукерджі
Відомий індійський політик Пранаб Мукерджі, який до 2017 року навіть був президентом держави, помер 31 серпня. За три тижні до цього в нього виявили коронавірус після госпіталізації.
Про смерть 84-річного індійського політика повідомляє видання BBC.
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Раніше його госпіталізували, аби видалити тромп в одній з судин головного мозку. У лікарні 10 серпня в Пранаба Мукерджі виявили коронавірус. З того часу політик залишався під наглядом лікарів.
Втім наразі невідомо, чи причиною смерті Мукерджі стала саме коронавірусна хвороба.
До слова, в Індії нині дуже серйозна проблема з пандемією коронавірусу. Там вже захворіли понад 3,5 мільйона людей, а країна за цим показником є третьою у світі. Втім індійський уряд тим часом послаблює карантинні обмеження.
Коротко про Пранаба Мукерджі:
- Свою політичну діяльність Мукерджі почав ще майже 50 років тому – у 1973 році він став заступником міністра. З того часу довгий час працював в індійському уряді, поки в 1982 році не став міністром фінансів.
- Пізніше він по черзі встиг попрацювати міністром оборони, закордонних справ і знову фінансів Індії. Тривалий час працював і в індійському парламенті, а президентом став у 2012 році й пробув ним до 2017 року.