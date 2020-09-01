Відомий індійський політик Пранаб Мукерджі, який до 2017 року навіть був президентом держави, помер 31 серпня. За три тижні до цього в нього виявили коронавірус після госпіталізації.

Про смерть 84-річного індійського політика повідомляє видання BBC.

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Раніше його госпіталізували, аби видалити тромп в одній з судин головного мозку. У лікарні 10 серпня в Пранаба Мукерджі виявили коронавірус. З того часу політик залишався під наглядом лікарів.

Втім наразі невідомо, чи причиною смерті Мукерджі стала саме коронавірусна хвороба.

До слова, в Індії нині дуже серйозна проблема з пандемією коронавірусу. Там вже захворіли понад 3,5 мільйона людей, а країна за цим показником є третьою у світі. Втім індійський уряд тим часом послаблює карантинні обмеження.

Коротко про Пранаба Мукерджі: