Відповідні кадри показали в окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Відповідний допис військові 8 березня опублікували на своїй фейсбук-сторінці.

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"Так буде з кожним окупантом"

"Чорні плями на дорозі – знищена техніка ворога. 72 ОМБр так зробить з кожним, хто вдирається на українську землю. Слава Україні", – мовиться в їхньому повідомленні.

Що залишилося від російських окупантів: дивіться відео

Інші заслуги "Чорних запорожців"

Раніше "Чорні запорожці" ліквідували окупантів у селищі Баришівка, що на Київщині. Росіяни вдяглися у цивільне і хотіли втекти, але це їх не врятувало.

Військові цієї ж бригади розгромили ворога під Броварами. Там українські захисники знищили 4 російських бойових машин піхоти та ще 2 танки.

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