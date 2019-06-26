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      Після шаленої спеки – грози і град: в Україні оголосили штормове попередження

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      Штормове попередження в Україні
      Штормове попередження в Україні / znaj.ua

      Цьогоріч літня погода в Україні дуже мінлива – страшна спека може змінити не менш страшну зливу наступного ж дня і навпаки. Так, 27 червня після сонячних днів Захід, Північ та більшість центральних областей затягне хмарами.

      У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про зливи, град та шквали 15-20 м/с. Оголошено рівень небезпеки "жовтий".

      Читайте також: Абсолютно нечуваний червень: аномальна спека може вбити тисячі людей у Європі

      На решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний "розганятиметься" до 7-12 м/с.

      Середня температура вночі складе +15...+20 градусів; вдень у західних та північних областях – +26...+31°, на решті території – +30...+35°.


      У більшості областей 27 червня пройдуть грози // Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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