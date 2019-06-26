Після шаленої спеки – грози і град: в Україні оголосили штормове попередження

Цьогоріч літня погода в Україні дуже мінлива – страшна спека може змінити не менш страшну зливу наступного ж дня і навпаки. Так, 27 червня після сонячних днів Захід, Північ та більшість центральних областей затягне хмарами.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про зливи, град та шквали 15-20 м/с. Оголошено рівень небезпеки "жовтий". Читайте також: Абсолютно нечуваний червень: аномальна спека може вбити тисячі людей у Європі На решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний "розганятиметься" до 7-12 м/с. Середня температура вночі складе +15...+20 градусів; вдень у західних та північних областях – +26...+31°, на решті території – +30...+35°.

У більшості областей 27 червня пройдуть грози // Укргідрометцентр