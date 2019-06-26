Абсолютно нечуваний червень: аномальна спека може вбити тисячі людей у Європі

Кліматичні зміни у світі стають більш відчутним та небезпечними. Цього тижня Європа зіштовхнеться з найпотужнішою за всю історію тепловою хвилею, яка може забрати життя тисяч людей.

У більшості європейських країн стовпчики термометра піднімуться до 35-40 градусів за Цельсієм. В залежності від території, це на 11-17 градусів вище норми. Пекельна температура триматиметься три дні – із середи до п'ятниці, пише Washington Post.

Читайте також: Вчені заявили, що до 2190 року загинуть 20% живих організмів на Землі

Подекуди спека вдарить ще сильніше. Особливо це стосується міст, де менше дерев, а асфальту та бетону більше.



Дерева "охолоджують" вулиці

У таких умовах легко отримати сонячний або тепловий удари, які є небезпечними не тільки для здоров'я, а й для життя. Найбільше спека може вдарити по дітях, старших людях, безпритульних і тих, хто не має доступу до кондиціонера.

Сонячний удар – це реакція організму на раптове підвищення температури. Людину, яка отримала тепловий удар, слід відвести в тінь та покласти або посадити її так, щоб вона прийняла зручне положення. Послабте їй тісний одяг та дайте звичайної води. Також варто змочити водою або вологим рушником чоло, шию, обличчя. Бажано поміряти пульс і поспостерігати за самопочуттям, якщо стан погіршуватиметься – негайно викличте лікаря. Також, якщо у ваших планах довга прогулянка вулицею у спеку, обов’язково одягайте панаму та сонцезахисні окуляри, аби не отримати тепловий удар. Не забувайте брати із собою воду.

Кліматолог з Потсдамського університету Стефан Рахмсторф зазначає, що теплові хвилі – це тихий вбивця. І факти це підтверджують.

Читайте також: Через серйозні кліматичні зміни людство може загинути за 30 років: дослідження

Європейська теплова хвиля у 2003 році спричинила 70 тисяч смертей. Зокрема у Франції загинули 15 тисяч людей. Тоді стовпчики термометрів підскочили до 44 градусів. Минулого року спекотне літо в Німеччині закінчилося щонайменше тисячею загиблих, повідомляє Рахмсторф.

За прогнозами, цього тижня найпотужніший тепловий удар припаде на Іспанію та Францію, де температура подолає позначку у 40 градусів. Що спричинило рекордно високі температури – детальніше читайте тут.

24 канал підготував для вас серію карток-порад, як пережити спеку та надати допомогу у разі сонячного/теплового удару: