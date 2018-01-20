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Після тривалої перерви бойовики з мінометів вдарили по Щастю

20:06, 20 січня 359 Читать новость на русском

І знову у зведеннях штабу АТО з’явилася згадка про місто Щастя. Після тривалої перерви терористи з крупного калібру обстріляли його околиці. І б’ють по ньому вже три дні.

У перші два роки війни назва міста Щастя не сходила з офіційних фронтових зведень. Зокрема, і знаменита позиція під назвою "фасад". Бійці розповідають, що бойовики не дають їм спокою вже три дні. Найпотужніший обстріл був позавчора.

Противник здійснив обстріл з крупнокаліберних кулеметів, мін 82-го калібру, озброєння АГСу, СПГ,
– розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Кулініч.

Всього російські найманці випустили по позиціях близько п'ятнадцяти мін. У терористів в цьому місці більш вигідні позиції, адже вони розташовані вище.

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Попри відносний спокій, порівняно із боями 2014-2015 років, російські найманці тримають тут досить серйозні сили, які можуть себе проявити в будь-який момент. Але українські воїни готові зустріти ворога, якими б силами він не пішов.

Більше про бійців, які воюють під Щастям – дивіться в сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Луганськ АТО війна
Джерело: 24 Канал
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