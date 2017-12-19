Питання про повернення Росії у ПАРЄ вирішиться в січні, – Кулеба

Постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба розповів, що ситуація навколо повернення Російської Федерації в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) вирішиться після новорічних свят.

Про це посол України в Раді Європи повідомив в ефірі "Громадського".

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"Ситуація дуже динамічна. Вона змінюється з тижня на тиждень. Будемо чекати на завершення новорічних свят. Січень буде вирішальний. Ситуація зависла у повітрі і шальки терезів можуть схилитися у бік будь-якої сторони", – сказав він.

Кулеба зазначив, що ще три тижні тому РФ та її адвокати були впевнені, що Росія повернеться в ПАРЄ.

"Однак за останні три тижні була проведена Україною фундаментальна робота дипломатичними і парламентськими каналами для того, щоб довести нашу логіку, наші аргументи до наших партнерів. Також дуже вагомим був той факт, що на ситуацію довкола участі Росії в ПАРЄ звернули увагу журналісти, експерти і почали в публічному просторі не погоджуватися з цим сценарієм повернення і наводити аргументи проти нього", – сказав посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився проводити дебати щодо повернення Російської Федерації.