28 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розглядає варіанти постачання зброї Україні.
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Південна Корея може надати зброю Україні
Під час промови в школі Кеннеді Гарвардського університету з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї Юн сказав, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права та прав українців. Він наголосив, що демократичний світ повинен зробити все для того, щоб спроби окупантів не увінчались успіхом. Адже перемога Росії у війні може спровокувати нову війну в майбутньому.
Коли журналісти запитали у президента, чи розглядає Південна Корея можливість постачання летальної допомоги Україні, він відповів:
Ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права,
– сказав він.
Чому Південна Корея не постачає зброю Україні
- Сеул підтримує Україну й надає Києву гуманітарну та фінансову допомогу. Проте постачання зброї там раніше відкидали, щоб зберігати стабільні відносини з Москвою.
- 26 квітня президент Південної Кореї зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі. США пообіцяли дати Південній Кореї більше інформації про її ядерне планування щодо будь-якого конфлікту з Північною Кореєю. Вони також обговорили ситуацію в Україні.
- Ще перед від'їздом до Сполучених Штатів Юн вперше сказав, що Сеул може розширити свою підтримку України крім гуманітарної та економічної допомоги, якщо вона зазнає великомасштабного цивільного нападу.