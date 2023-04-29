28 квітня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул розглядає варіанти постачання зброї Україні.

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Південна Корея може надати зброю Україні

Під час промови в школі Кеннеді Гарвардського університету з нагоди 70-річчя союзу США та Південної Кореї Юн сказав, що російське вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права та прав українців. Він наголосив, що демократичний світ повинен зробити все для того, щоб спроби окупантів не увінчались успіхом. Адже перемога Росії у війні може спровокувати нову війну в майбутньому.

Коли журналісти запитали у президента, чи розглядає Південна Корея можливість постачання летальної допомоги Україні, він відповів:

Ми уважно стежимо за ситуацією, що відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права,

– сказав він.

Чому Південна Корея не постачає зброю Україні