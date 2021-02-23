У Південній Кореї 21 лютого спалахнули масштабні пожежі. Через це вигоріло 255 гектарів лісу. Місцевих жителів довелось евакуювати.

Займання спалахнули у гірських районах міст Андон та Єчхон.

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Гасити вогонь було важко через посуху та сильні пориви вітру. Загалом довелось залучити близько 2 тисячі пожежників та десятки пожежних автомобілів, а також авіацію.

Чому виникли пожежі

Припускають, що пожежі могли спалахнути через те, що місцеві жителі палили сміття. Однак точні причини ще встановлюють.

Чи є жертви

Рятувальники провели швидку евакуацію, тож інформації про жертв наразі немає. Місцеві жителі розповіли, що неабияк переживали, аби їхні будинки не згоріли.

Влада закликала людей бути особливо пильними протягом найближчих місяців, адже такі пожежі переважно трапляються навесні. Все через посушливий сезон у Південній Кореї.



Пожежі гасили за допомогою авіації / Фото Yonhap



Гасіння пожеж / Фото Yonhap



Вигоріла земля / Фото Yonhap