Півзахисника "Динамо" визнали найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 5 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Олександрією" забив єдиний м’яч. Він на один бал випередив нападника "Ворскли" Владислава Кулача.

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Хто увійшов до складу експертної ради? Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

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