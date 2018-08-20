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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Півзахисника "Динамо" визнали найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

62 Читать новость на русском
Віктор Циганков
Віктор Циганков

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 5 туру Чемпіонату УПЛ.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Олександрією" забив єдиний м’яч. Він на один бал випередив нападника "Ворскли" Владислава Кулача.

Читайте також: Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ

Хто увійшов до складу експертної ради? Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ Динамо
Джерело: 24 Канал
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