Півзахисника "Динамо" визнали найкращим гравцем 5-го туру УПЛ
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 5 туру Чемпіонату УПЛ.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, який у матчі з "Олександрією" забив єдиний м’яч. Він на один бал випередив нападника "Ворскли" Владислава Кулача.
Читайте також: Перша поразка "Олександрії", вольовий характер "Карпат": головні підсумки 5-го туру УПЛ
Хто увійшов до складу експертної ради? Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Сем Куеррі виграв вже 4-й трофей у сезоні2 серпня 2010 , 18:35
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"16 квітня 2013 , 11:05
Дайджест: Болт хоче стати вчителем Бейла, а екс-форвард "Шахтаря" близький до Прімери25 вересня 2013 , 22:12
Рац: З такою грою "Динамо" не обіграє "Шахтар"8 травня 2014 , 13:05