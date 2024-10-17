Росіяни намагатимуться переконати партнерів України, що для миру потрібний не військовий примус, а перемовини. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що План перемоги є тією ініціативою України, яку втрачати буде небезпечно.

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Росія підступно реагуватиме на План перемоги Зеленського

Політолог пояснив, що реакція Росії на план перемоги Зеленського буде двошарова:

Верхній шар – росіяни активно продовжуватимуть висувати усі заперечення та критику;

Внутрішній шар – росіяни будуть максимально торпедувати партнерів України, щоб переконати їх, що перемогти Росію військовим шляхом, буцімто, не вийде, потрібно лише домовлятись.

Це вони (росіяни – 24 Канал) робити не припиняли. Зараз вони будуть лише посилюватись в ключових країнах. Як і весь світ, вони будуть чекати результати президентських виборів у США. Якби вони "не пижились, що вони центр планети", росіяни все одно дивляться, що відбувається в американців,

– зауважив Лісний.

За його словами, істерика Кремля є передбачувана. Попри це, потрібно дивитись саме на низ "айсбергу" і там намагатись протидіяти, а саме якісно працювати з партнерами України, пояснювати їм пункти Плану перемоги, додатки та наше бачення у встановленні справедливого миру.

Зауважте! Володимир Зеленський повідомив, що якщо партнери України не підтримають План перемоги, то наша країна продовжить боротися, однак це буде набагато складніше. Це стане великою помилкою, адже тоді Росія отримає "привілеї" від світу.

Ключове – надати Україні силу, щоб примусити Владіміра Путіна виконувати міжнародне право. Саме це право чомусь залишається "за дужками" наших партнерів.

Вони змирились, що ядерна держава може на це "плювати", а неядерна – до них дослухатись і бути тією, завдяки якій війна може зупинитись. Це погана логіка, її треба ламати. Ініціативу нам втрачати не можна,

– зазначив політолог.

Лісний додав, що План перемоги є важливий саме через ініціативу. Якщо зараз наша країна "замовкне", про нашу країну почнуть говорити інші, що буде дуже небезпечно.

Нагадаймо, що План перемоги складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Основні пункти – запрошення України в НАТО, зміцнення оборони, стримування, розвиток стратегічно-економічного потенціалу та післявоєнні заходи для гарантування безпеки.