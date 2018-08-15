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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загадкова планета Нібіру: чому її пов'язують із кінцем світу 16 серпня

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Нібіру – що це за планета і чи буде кінець світу 16 серпня 2018
Нібіру – що це за планета і чи буде кінець світу 16 серпня 2018 / Фото з вільних джерел

В мережі з’являється дедалі більше повідомлень про те, що завтра, 16 серпня 2018 року, на Землю очікує справжній апокаліпсис. Астрологи та уфологи б'ють на сполох, адже врятуватися не зможе ніхто.

Нібіру – міфічна планета

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Планета Нібіру, або як її ще називають "Планета X" вперше з’явилася у міфах давніх вавилонян. Так вони називали Юпітер, а інколи і Меркурій. Нібіру керувала рухом інших зірок по небу. Попри ствердження представників неакадемічних наук, Нібіру ніколи не описували як місце життя будь-яких істот.

А у 1976 році світ побачила книга Захарії Сітчина "Дванадцята планета", в якій він, спираючись на оригінальний юдейський текст Старого Завіту, тексти аккадських ("Енума Еліш") і шумерських міфів, доводив існування Нібіру. За його трактуванням шумерської космології, після зіткнення Нібіру з планетою Тіамат сформувалися Земля, Місяць та пояс астероїдів і комет. Проте Нібіру вціліла, а її населення – аннунаки за допомогою генної інженерії створило людей, схрестивши свій вид з Homo erectus. За розрахунками Захарії Сітчина, Нібіру мала наблизитися до Землі на найкоротшу відстань 21 грудня 2012 року.

Автор книги
Автор книги "Дванадцята планета" Захарія Сітчин

Ідеї Сітчина неодноразово перетрактовувалися іншими представниками неакадемічної науки та езотеричних вчень. В поєднанні з ідеєю про світову катастрофу в 2012 році, Нібіру розглядалася як ініціатор "очищення" Землі чи всієї Сонячної системи від зла і ознака нового етапу духовного розвитку людства. "Очищення" передбачалося у формі глобальної катастрофи, вивержень вулканів, приходу потойбічних істот.

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Варто відзначити, що на початку 2016 року астрофізиками Майклом Брауном і Костянтином Батигін з Каліфорнійського технологічного інституту були виявлені непрямі ознаки того, що в Сонячній системі дійсно існує до цих пір не вивчена велика планета, проте Нібіру це відкриття ніяк не стосується, всупереч численним твердженням конспірологів.

Кінець світу 2018

На початку серпня в мережі знову почали з’являтися численні повідомлення про наближення апокаліпсису, однак цього разу причиною глобальної катастрофи повинна стати комета під назвою "Неймовірний Халк", яка максимально наблизиться до Землі вже завтра, 16 серпня. Офіційно космічне тіло має назву C / 2017 S3, а таке неофіційне "прізвисько" отримало через свої великі розміри та зеленуватий відтінок, чим нагадує персонажа коміксів Marvel.

Втім, насправді цей об'єкт навіть в точці максимального зближення виявився б більш ніж в ста мільйонах кілометрів від Землі, а в дійсності не відбудеться і цього – нещодавні спостереження показали, що ще в липні комета розпалася.

Тож залишається лише чекати ще одного кінця світу.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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