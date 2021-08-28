Для многих современных демократических государств забыть про Крым значит предать все то, на чем строится современный мир. Также это означает отказаться от собственных принципов и расписаться в бессилии перед лицом полоумного диктатора, ухватившегося за то, что ему не принадлежит.

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Вторжения на чужие территории

В современном мире, за исключением российского нападения на Украину, наверное, не было вторжений на чужую территорию, которые бы наносили больше вреда, чем пользы захватчикам.

Израиль захватил и включил в свой состав сирийские Голанские высоты, мотивируя это тем, что с них арабская артиллерия может спокойно обстреливать всю территорию еврейского государства.

Запад, хотя аннексию не признал и не простил, как-то с ней смирился, ведь речь шла и идет о безопасности важного ближневосточного партнера.

Турция помогла своим соотечественникам на Кипре создать свое государство, пускай и никем, кроме нее самой, не признаваемое, тоже не просто так. К моменту турецкого вторжения, греческие власти Кипра всерьез готовились к присоединению к большой Греции. Это грозило местным туркам превращением в едва заметное меньшинство и они с помощью Анкары планы соседей-греков сорвали.

Мир признает действия Турции агрессией, но наказывать ее не спешит вот уже несколько десятилетий – очень уж неоднозначной была история с Кипром.

У захвата Крыма нет смягчающих обстоятельств

С Крымом же все абсолютно однозначно – это ничем не оправданная и не мотивированная агрессия. Ну не будем же мы серьезно относиться к рассказам крымских коллаборационистов о набитых боевиками поездах дружбы с материка и о планах изгнать с полуострова всех русских.



Россия оккупировала украинский Крым / Фото 24 каналу

В мире международных отношений действуют примерно такие же правила, как и в уголовном праве, где очень многое зависит от наличия смягчающих или отягчающих обстоятельств. Скажем, американцы не наказывают израильтян за Голаны, потому что понимают, что эта местность может быть использована сирийцами для нападения на Израиль. Это понимание – смягчающее обстоятельство.

У захвата Крыма нет никаких смягчающих обстоятельств. Только отягчающие: ложь, расчеловечивание украинцев, гибридная депортация крымских татар, безумная милитаризация полуострова, который не представлял никакой угрозы для России.

Поэтому даже не признать аннексию, а хотя бы в чем-то ее принять, как данность, цивилизованный мир не может. Ведь это сразу поломает неписаные правила мирового устройства, в котором, пускай и не официально, но все же прощается только обоснованная агрессия.

Причина вторжения – желание Путина

Единственной же причиной вторжения в Крым было желание одного человека – Владимира Путина. Он считал и, скорее всего, считает до сих пор, что захватом чужого решает сразу 2 глобальные задачи.



Вторжение в Крым было желанием Путина / Фото Getty Images

Во-первых, кидает "имперскую косточку" самой тупой и агрессивной части электората, готовой променять огрызки свободы и достатка на "Крым наш". Во-вторых, вписывает свое имя в историю как политик, занявшийся восстановлением Российской империи. Но проект "Российский Крым" обречен. Если он и переживет президентство Путина, то совсем ненадолго.

Ведь и более-менее соображающий российский бизнес туда не идет. Даже государственные российские железные дороги формально Россию с Крымом не связывают – туда ходят поезда зарегистрированных на какие-то помоечные фирмы-прокладки железных дорог Крыма.

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Если даже подчинивший себе все и вся Путин не смог заставить госкомпанию пойти на признание оккупации Крыма, то любой пришедший ему на смену персонаж наверняка тоже не сможет сделать это.

Кроме того, у него не будет той глупой сентиментальной привязанности к преступному захвату, какой до сих пор одержим Путин. Его сменщику будет проще отдать украденное, чем тянуть его на себе вместе со всеми прилагающимися санкциями и клеймом оккупанта.

Что напоминает аннексия Крыма

Аннексия Крыма отчасти напоминает исполнившиеся мечты Гитлера о присоединении к Рейху части Антарктиды. Нацисты придумали ей название – Новая Швабия, рисовали ее на картах Германии и забросали Антарктиду вымпелами со свастикой в стремлении пометить территорию.

Была бы у Гитлера возможность – он бы и на пингвинов нацепил железные кресты, в знак признания их настоящими жителями Рейха, как "путинские холуи" разукрасили крымчан колорадскими лентами.

Крым со временем отбросит Россию

Но не стало Гитлера и немцы тут же забыли о Новой Швабии. Они занялись своими внутренними проблемами. Не станет Путина – Крым отторгнет Россию, оттолкнет ее от себя. Без всяких поездов дружбы – сам выгонит оккупантов и их пособников. И заживет, наконец.

Главное – не прощать оккупации и никогда не забывать о ней.