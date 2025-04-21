Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу розповів, що заклики до змін у Конституції – зокрема пропозиція виключити згадку про НАТО – ймовірно, не стане предметом серйозної дискусії. Процедура внесення змін до Конституції є непростою.

Дивіться також Армія США покидає Європу: як Росія хоче випробувати 5 статтю НАТО і чи встоїть ЄС без України

Можна обійтися без змін до Конституції України

Зокрема, зміни в Конституцію України можуть відбутися лише дві сесії Верховної Ради і попереднє рішення Конституційного Суду.

Якщо буде оголошено вибори, то ці дві сесії ми точно не пройдемо. Так, може бути рішення нинішнього парламенту, а потім – наступного. Але я не вважаю це серйозною перешкодою для запуску переговорного процесу щодо мирної угоди. Тим паче формулювання можуть бути дуже гнучкими: "на цьому етапі ми утримуємося" – і все,

– сказав Валерій Клочок.

Він додав, що можлива лише декларація. У ній буде сказано, що вступ до НАТО наразі неможливий через позицію окремих країн. Адже є низка держав, які можуть виступати проти й загалом скептично ставляться до вступу України до Альянсу.

Наш рух до НАТО треба використовувати як інструмент тиску на Росію – це безумовно наш аргумент у переговорах. Але на цьому етапі я був і залишаюсь прихильником інших військово-політичних блоків, які ми можемо розвивати з європейськими країнами,

– сказав Клочок.

Він наголосив, що наразі не існує жодної заборони на створення військових союзів з іншими державами. Україна цілком може укладати такі угоди з країнами Європи. При цьому має бути чітко зафіксовано, що ніхто не має права втручатися у зовнішню політику України – це виключне право суверенної держави.

"Головне зараз – зберегти суверенітет. Я говорю не лише про території, а про суверенітет як повноправного учасника міжнародної політики. Країна, яка має голос в ООН і право визначати зовнішню політику. Головне завдання зараз – зберегти державність України. У 2022 році ми стояли за крок до втрати незалежності", – сказав Клочок.

Він також зазначив, що коментар Марко Рубіо в Парижі підтверджує: ані Росія, ані Україна наразі не можуть досягти цілей військовим шляхом. Росія – захопити, Україна – звільнити. Обидві сторони опинилися в глухому куті. Це свідчить про те, що Україна не є слабшою за Росію, а Росія – не сильніша за Україну. Для Кремля це серйозний виклик, і саме тому там намагаються просувати наратив, що їм нібито вдалося не допустити вступу України до НАТО