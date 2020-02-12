Чому за газ повинні платити ті, хто його не споживає

В Україні не планують скасовувати плату за розподіл газу для тих, хто підключений до мереж, але газ не споживає. Платити за обслуговування газових мереж потрібно у будь-якому разі – такою є позиція Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг.

Голова комісії з компослуг Валерій Тарасюк на брифінгу 12 лютого навів приклад двох будинків, які підключені до газових мереж, однак в одному споживають газ, а в іншому – ні. Водночас газ транспортується фактично до двох будинків і обслуговуються ці мережі однаково.

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Тобто за утримання інфраструктури платежі завжди були, є і будуть,

– наголосив Тарасюк.

Що відомо про 2 платіжки за газ, які отримують українці

З 1 січня 2020 року за газ та за його транспортування (доставку) треба платити окремо, тому й з’явилися 2 платіжки за газ. Перша платіжка – від постачальника газу. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу.

Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Водночас Мінсоцполітики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу газу в лютому 2020 року.

Важливо: Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

Проте 7 лютого прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що уряд хоче об'єднати знову в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.