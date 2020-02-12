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      Чому за газ повинні платити ті, хто його не споживає

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      Плата за доставку газу в Україні є обов'язковою навіть для тих, хто газом не користується / gazetaingush.ru

      В Україні не планують скасовувати плату за розподіл газу для тих, хто підключений до мереж, але газ не споживає. Платити за обслуговування газових мереж потрібно у будь-якому разі – такою є позиція Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг.

      Голова комісії з компослуг Валерій Тарасюк на брифінгу 12 лютого навів приклад двох будинків, які підключені до газових мереж, однак в одному споживають газ, а в іншому – ні. Водночас газ транспортується фактично до двох будинків і обслуговуються ці мережі однаково.

      Читайте також: Розмір платіжки за компослуги в січні буде більшим: чому

      Тобто за утримання інфраструктури платежі завжди були, є і будуть,
      – наголосив Тарасюк.

      Що відомо про 2 платіжки за газ, які отримують українці

      З 1 січня 2020 року за газ та за його транспортування (доставку) треба платити окремо, тому й з’явилися 2 платіжки за газ. Перша платіжка – від постачальника газу. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу.

      Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Водночас Мінсоцполітики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу газу в лютому 2020 року.

      Важливо: Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну

      Проте 7 лютого прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що уряд хоче об'єднати знову в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Тарифи на газ Газ Комунальні послуги
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