Чому за газ повинні платити ті, хто його не споживає
В Україні не планують скасовувати плату за розподіл газу для тих, хто підключений до мереж, але газ не споживає. Платити за обслуговування газових мереж потрібно у будь-якому разі – такою є позиція Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг.
Голова комісії з компослуг Валерій Тарасюк на брифінгу 12 лютого навів приклад двох будинків, які підключені до газових мереж, однак в одному споживають газ, а в іншому – ні. Водночас газ транспортується фактично до двох будинків і обслуговуються ці мережі однаково.
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Тобто за утримання інфраструктури платежі завжди були, є і будуть,
– наголосив Тарасюк.
Що відомо про 2 платіжки за газ, які отримують українці
З 1 січня 2020 року за газ та за його транспортування (доставку) треба платити окремо, тому й з’явилися 2 платіжки за газ. Перша платіжка – від постачальника газу. Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж за транспортування газу.
Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Водночас Мінсоцполітики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу газу в лютому 2020 року.
Важливо: Дві платіжки за газ не вплинуть на його ціну
Проте 7 лютого прем’єр Олексій Гончарук анонсував, що уряд хоче об'єднати знову в один документ платіжки за газ та його доставку. Однак остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.
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